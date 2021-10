PALERMO (ITALPRESS) – Il Brasile fa altri tre passi verso il Qatar. In attesa di capire cosa ne sarà della partita contro l’Argentina di inizio settembre, sospesa dopo pochi minuti per l’entrata in campo dei funzionari dell’agenzia sanitaria per le presunte violazioni dei protocolli anti-Covid da parte di 4 calciatori dell’Albiceleste, la Selecao viaggia a punteggio pieno nel girone sudamericano delle qualificazioni mondiali. La nona vittoria in nove partite arriva a Caracas, dove gli uomini di Tite superano in rimonta il Venezuela per 3-1. Primo tempo da dimenticare per i verdeoro, colpiti all’11’ da Ramirez, ma l’ingresso di Raphinha dopo l’intervallo al posto di Everton cambia volto al Brasile: dal suo calcio piazzato arriva il pari di Marquinhos al 71′. A cinque minuti dal 90′ l’ex interista Gabigol si procura e trasforma il rigore che ribalta la gara e in pieno recupero ecco il sigillo di Antony, ancora su assist di Raphinha. Brasile a quota 27, +8 sull’Argentina seconda e bloccata sullo 0-0 ad Asuncion. La Seleccion – fuori Lautaro per un affaticamento muscolare, chance dal 1′ per Correa – domina per gran parte della gara ma non concretizza e deve alla fine ringraziare Emiliano Martinez per un paio di parate decisive, che consentono comunque all’Albiceleste di allungare a 23 partite la sua striscia positiva. Finisce senza reti anche la sfida di Montevideo fra Uruguay e Colombia, un pari che serve poco a entrambe, con la Celeste che viene agganciata al terzo posto a quota 16 dall’Ecuador. A Guayaquil prova di forza dei padroni di casa contro la Bolivia, con un 3-0 che matura fra il 14′ e il 19′ con il gol di Estrada e la doppietta di Enner Valencia, che diventa il miglior bomber di sempre della sua nazionale con 33 reti. Si mette male invece per il Cile, ora a -7 da quel quinto posto che garantirebbe almeno gli spareggi intercontinentali: la Roja (90′ per Alexis Sanchez) esce battuta 2-0 dalla trasferta peruviana, con un gol per tempo a firma Cueva e Pena. La squadra di Gareca allunga in classifica sugli stessi cileni, ora terzultimi con appena 7 punti dopo 10 giornate.

(ITALPRESS).