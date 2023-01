Un noleggio barche per tutte le tasche: SamBoat

SamBoat è la piattaforma online dedicata al noleggio barche di ogni tipo e dimensione che, grazie alla crescita della richiesta di noleggio e all’ampio mercato clienti che è riuscita ad aggiudicarsi negli anni, oggi diventa davvero alla portata di tutti e di tutte le tasche.

Noleggiare una barca su SamBoat è semplicissimo e bastano pochi click per personalizzare il noleggio e completarne la richiesta. La personalizzazione comprende la tipologia di barca tra barche a vela, barche a motore, gommoni o catamarani; la grandezza e la capienza del natante e tanti altri optional che possono essere aggiunti per rendere la vacanza in mare ancora più confortevole. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il mercato dell’affitto barche online è in crescita

Spesso si guarda alla vacanza in mare e al noleggio di una barca come qualcosa riservato a pochi, sia per le competenze che occorrono per navigare che per i costi poco permissivi. Niente di più lontano dalla realtà.

La mission di SamBoat come portale di noleggio barche online è stata sempre quella di democratizzare il mondo della nautica offrendo a tutti la possibilità di concedersi una vacanza in mare che includa passione per l’escapismo, divertimento, amore per il mare e voglia di avventura.

Con una flotta di circa 4.000 barche ubicate solo nel territorio italiano, SamBoat propone un assortimento davvero completo di natanti che arrivano a 50.000 modelli di imbarcazioni se si includono quelli dislocati in oltre 90 Paesi in tutto il mondo. È proprio questo, infatti, uno dei plus del noleggio barche con SamBoat: la possibilità di affittare una barca in ogni parte del mondo, anche a seconda della propria disponibilità di tempo da dedicare ad una vacanza in mare. Oggi si può decisamente affermare che il mercato del noleggio barche è in netta crescita e, soltanto nel 2022, il numero di clienti in Italia che ha scelto SamBoat è stato di circa 8.000, portando l’azienda a superare i 50 milioni di Euro di fatturato e ad avere una crescita, rispetto al 2021, di circa il 72%. L’incremento riguarda il noleggio di barche di ogni tipo e, soltanto per gli yacht, la richiesta di noleggio è praticamente triplicata. Inoltre, grazie alla collaborazione con Coral Guardian, SamBoat è anche attenta ai temi di sostenibilità ambientale, in particolare per la salvaguardia delle barriere coralline.

Vediamo allora come funziona la piattaforma online di noleggio barche SamBoat.

Come funziona la piattaforma SamBoat

Pratica, intuitiva, semplice e funzionale: la piattaforma SamBoat dedicata al noleggio di barche è disponibile sia da sito web che da applicazione mobile in ben sette lingue e, ogni giorno, mette in contatto amanti delle barche con proprietari e armatori privati e commerciali per poter finalizzare il noleggio di un natante. Una volta entrati nel portale, sono diversi i filtri a disposizione per personalizzare la richiesta: è possibile infatti scegliere il numero di persone, il tipo di noleggio tra charter e giornaliero, la dimensione, il modello e la potenza della barca, le attività che si vogliono svolgere a bordo e fuori bordo, il numero di cabine e di posti letto e tante altre varianti che rendano il noleggio perfettamente compatibile con le proprie esigenze. Grazie ad un sistema di messaggistica digitale che mette in contatto diretto il cliente con il proprietario, è possibile finalizzare il noleggio in pochi click e in qualsiasi parte del mondo.

Quali tipi di barca si possono noleggiare su SamBoat

Le tipologie di barca a noleggio disponibili su SamBoat sono tantissime: è possibile noleggiare un gommone o una barca a motore per gruppi di giovani che vogliono navigare su un mezzo semplice da manovrare e veloce in termini di potenza, magari soltanto per un giorno o per poche ore; è possibile scegliere una barca a vela per coloro che sono esperti di navigazione e che sono più attenti ai temi di ecologia ambientale; è possibile optare per un catamarano se si cerca stabilità dell’imbarcazione unita a comodità di navigazione o, ancora, si può scegliere di noleggiare uno yacht per un evento speciale o per coloro che sono amanti del lusso e non badano a spese.

I costi variano ovviamente in base alla tipologia di imbarcazione che si sceglie per il noleggio e sono compresi in un range che va dai 50 Euro ai 10.000 Euro giornalieri per noleggi in ogni parte del mondo: in tal modo il noleggio di una barca diventa davvero per tutti e non solo per i più benestanti.

Noleggio giornaliero o charter

Anche per quanto riguarda la durata del noleggio c’è da scegliere: è possibile infatti noleggiare un’imbarcazione per poche ore o per una giornata intera, fino ad arrivare al noleggio per una o più settimane, sempre in base alle proprie esigenze e al proprio budget.

SamBoat affida il noleggio barche ad uno staff di esperti che si occupa di tutti gli step della richiesta e supporta il cliente per eventuali richieste aggiuntive, modifiche, cancellazioni e opzioni particolari.

È inoltre possibile attivare delle polizze assicurative on-demand, richiedere la gestione dei depositi cauzionali e pagare in modo assolutamente sicuro tramite conti vincolati e controlli preventivi del profilo e del curriculum nautico del proprietario della barca da noleggiare.

Noleggio con skipper o noleggio barche senza patente

SamBoat pensa anche a coloro che non sono in possesso di patente nautica, mettendo a disposizione sia il noleggio con skipper che permette di noleggiare una barca di qualsiasi tipo e dimensione, grazie alla presenza di un esperto che possa manovrarla o, in alternativa, il noleggio di un natante con potenza uguale o inferiore ai 40 cv per coloro che, pur non essendo in possesso di patente nautica, non vogliono aggiungere i costi di uno skipper e sono alla ricerca di un mezzo da noleggiare per mezza giornata o per una giornata intera. Il mare vi aspetta, cosa aspettate quindi a noleggiare una barca su SamBoat?