ROMA (ITALPRESS) – Noemi annuncia oggi Nostalgia, il nuovo album in uscita venerdì 28 febbraio 2025, disponibile in pre-save e in pre-order nei formati CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia), vinile LP colorato arancione trasparente e LP arancione trasparente autografato (in esclusiva sullo store Sony Music Italia). Svela oggi anche le nuove date live del tour 2025 che la vedrà esibirsi nei teatri italiani che e che toccherà anche la Sicilia con due appuntamenti: la prima tappa sarà a Palermo il 4 dicembre 2025 al Teatro Golden. L’indomani, il 5 dicembre, sarà la volta di Catania con il live atteso al Teatro Metropolitan. La date siciliane, all’interno del tour prodotto da Friends & Partners Puntoeacapo sono organizzate da Puntoeacapo. I biglietti saranno disponibili da martedì 4 Febbraio alle ore 13:00 sul sito www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets), Ticketone e sui circuiti di vendita abituali. A fine anno Noemi salirà per la prima volta sul palco del Palazzo dello Sport di Roma con uno show unico il 20 dicembre 2025, non prima di essersi esibita nei teatri a partire da novembre 2025.

Con Nostalgia, il suo settimo album in studio, Noemi si presenta in una nuova luce, con un progetto che esplora emozioni profonde, intrecciando blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo. Al centro di tutto il progetto c’è l’emozione da cui prende il titolo l’album; in tutti i brani è sempre presente un rimando al passato, ai ricordi come un legame tra chi si è stati e chi si diventerà. La nostalgia in questo contesto è un sentimento positivo, confortante e coinvolgente; se la malinconia può essere associata a dei toni freddi come il blu, che evocano sensazioni di rimpianto e rimorso, la nostalgia rimanda ai colori caldi, come l’arancione, al calore dei ricordi delle cose belle vissute e delle persone amate.

