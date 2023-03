MILANO (ITALPRESS) – Noel Gallagher’s High Flying Birds pubblicano il nuovo brano “Dead To The World” tratto dal quarto album in studio del gruppo, “Council Skies” in uscita il 2 giugno via Sour Mash Records.

Noel ha raccontato: “Dead to The World è di certo il mio brano preferito del disco. Ha la stessa vibe di un film noir. È qualcosa che non ho mai fatto prima, molto melancolico, mi piace. Sono del segno dei Gemelli – ho degli up e down, il trucco è trovarsi a metà via e trasformare il tutto in musica”.

La pubblicazione del nuovo brano arriva dopo l’eccitazione dei fan per la misteriosa clip orchestrale filmata dallo stesso Noel ai leggendari Abbey Road Studios di Londra e pubblicata sui social ad inizio anno. La canzone è uno dei numerosi brani del disco che contiene gli archi arrangiati dalla talentuosa Rosei Danvers, fedele collaboratrice del gruppo. Noel ha affermato: “Rosie capisce ciò che faccio. Passare il week-end a registrare gli archi agli Abbey Road…uno dei grandi privilegi nella vita di un musicista. Suona maestoso”.

I singoli recentemente pubblicati, “Pretty Boy” e “Easy Now” hanno incontrato il favore di pubblico e critica e supporto dalle emittenti radio britanniche. Ad inizio mese è uscito anche un remix ad opera di Robert Smith dei The Cure di “Pretty Boy”.

