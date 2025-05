‘No alla dipendenza, si alla vita’, premiati i vincitori del concorso dedicato ai giovani

ROMA (ITALPRESS) – Canzoni, fumetti, video, performance per lanciare il messaggio: “No alla dipendenza, sì alla vita”. I ministri dell’Istruzione e del Merito, della Salute e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano hanno premiato, nel corso di una cerimonia nella sala Polifunzionale, i vincitori del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso dal dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Questa non è una iniziativa come tante altre, non parliamo solo di dipendenza dalla droga, ma come i lavori che avete svolto, testimoniano che ci sono dipendenze anche di altro tipo, dipendenze da alcool, dall’uso smodato dei social, il gioco d’azzardo e così via – ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano -. Parliamo di tutto ciò che impedisce ad una persona di essere libera, perché se qualcuno dipende da una sostanza, dal mazzo di carte, dal cellulare, vuol dire che il mio comportamento non è quello di una persona libera. Come si affronta la dipendenza? Certamente, a livello più ampio, coinvolgendo le forze di polizia, la magistratura nel contrasto a chi diffonde gli strumenti della dipendenza e quindi per esempio il traffico di sostanze stupefacenti”.

Il sottosegretario Mantovano ha spiegato: “Noi siamo qui perché c’è un aspetto importantissimo che consente di affrontare le dipendenze e che è quello culturale, partire dalla scuola è il modo migliore per ottenere risultati, non esistono droghe leggere esistono droghe che fanno male”.

E’ la prima edizione dell’iniziativa, rivolta a tutte le scuole italiane, è volta a sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati all’uso di droghe, sull’importanza della libertà dalle dipendenze e sulla promozione di corretti stili di vita, attraverso linguaggi espressivi come fumetti, video e performance artistiche.

“Questo concorso è il primo passo, la prima tappa, di un percorso particolarmente importante”, le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “oggi vogliamo lanciare una vera e propria svolta culturale e partiamo dalla scuola, non a caso, partiamo da voi giovani, partiamo dalla vostra sensibilità, dalle vostre riflessioni per avviare un percorso di forte rinnovamento per voi. Uno dei compiti principali della scuola e’ educare alla libertà, a diventare persone mature, responsabili, a non essere dipendenti da qualcosa”.

Per il ministro della Salute Orazio Schillaci “quando i giovani diventano veramente portatori di messaggi positivi, come nel vostro caso e credo che il coinvolgimento della scuola sia veramente fondamentale per la promozione di tante buone pratiche. I vostri elaborati, le vostre performance, hanno un veramente un grande valore educativo anche per gli adulti, danno un contributo prezioso per sensibilizzare altri ragazzi come voi, sui pericoli legati alle droghe e sull’importanza della prevenzione”.

– Foto xc3/Italpress –

(ITALPRESS)