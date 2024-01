Nissan X-Trail, è un suv o un gatto delle nevi?

ROMA (ITALPRESS) - Un Suv che assomiglia a un gatto delle nevi, con tanto di cingoli al posto delle ruote. E' questo l'aspetto che più colpisce del Nissan X-Trail e-4ORCE pensato per i servizi di soccorso sulle piste da sci, che il costruttore giapponese ha presentato a Cervinia e in altre quattro capitali degli sport della neve. I sedili posteriori sono stati rimossi per consentire l'installazione di una barella, un portapacchi, pale da neve, una sirena, una barra luminosa lampeggiante e potenti luci, anche sul cofano. Rivisti i parafanghi, adesso più larghi per accogliere i cingoli, supportare un verricello e un gancio da traino rinforzato. Le pedane laterali sono state pensate per facilitare l'accesso, visto che questo X-Trail è 23 cm più alto della versione stradale. tvi/gtr