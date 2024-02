YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre e dei nove mesi conclusisi il 31 dicembre 2023, relativamente all’anno fiscale 2023. Nei primi nove mesi dell’anno fiscale, i ricavi sono pari a 9,171 trilioni di yen, l’utile operativo è di 478,4 miliardi di yen. Il margine operativo è di 5.2%, mentre l’utile netto si attesta a 325,4 miliardi di yen. I risultati sono migliorati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e l’azienda rimane in linea con gli obiettivi di crescita per l’intero anno fiscale, riflettendo i costanti progressi del piano di trasformazione aziendale Nissan NEXT. L’aumento dei ricavi e dell’utile operativo sono stati determinati principalmente dal miglioramento delle vendite unitarie e dall’ottimizzazione dei prezzi nelle regioni chiave.

Con un tasso di cambio medio di 143 yen/dollaro e 155 yen/euro per i nove mesi dell’anno fiscale 2023. Considerando invece la joint-venture in Cina su base proporzionale, l’utile operativo è di 487,1 miliardi di yen, pari a un margine operativo del 5,0%.

Per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2023, i ricavi sono di 3,108 trilioni di yen, l’utile operativo di 141,6 miliardi di yen, con margine operativo del 4,6%. Con un tasso di cambio medio di 148 yen/dollaro e 159 yen/euro per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2023. Nissan rivede le previsioni sul volume di vendite per l’intero anno fiscale da 3,7 milioni a 3,55 milioni di unità, sulla base di temporanee interruzioni della logistica e dell’intensificarsi della concorrenza. Tuttavia, l’azienda mantiene invariate le previsioni per i propri risultati finanziari, considerando l’impatto sui ricavi e sugli utili derivante dall’aggiornamento delle previsioni sui tassi di cambio.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).