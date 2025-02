ROMA (ITALPRESS) – Ariya Nismo e Nissan X-trail mild hybrid sono le novità presentate nell’ambito dell’X-over Thinking, la filosofia della casa nipponica in tema di prodotti, tecnologie e servizi. Dopo aver rinnovato nel 2024 Qashai e Juke, segmento B-SUV, torna in Europa Arya NISMO, acronimo di Nissan Motorsports, la divisione sportiva della Nissan che ha trasferito su questa vettura l’esperienza delle gare in Formula E coniugando mobilità sostenibile e piacere di guida. Mantenendo sempre il disegno originale giapponese Ariya NISMO è stata rinnovata nel design con assetto ribassato e linee essenziali. Doppio il diffusore posteriore, i deflettori anteriori e i profili delle portiere con sensibili miglioramenti aerodinamici. I cerchi esclusivi ENKEI “MAT Process” da 20 pollici, realizzati in alluminio fuso, montano Michelin Pilot Sport EV. Il colore unico è il NISMO Stealth Grey. Gli interni, completamente ridisegnati, sono realizzati con materiali di pregio, molto comodi i sedili con assetto sportivo. In tutto l’abitacolo venature di legno scuro e sul volante cuciture in rosso così come rossa e l’illuminazione. Basata sulla versione e-4ORCE 4WD da 87 kWh, con una potenza di 435 Cv, 130 Cv in più rispetto alla versione precedente, ha prestazioni di tutto rispetto da 80 km/h a 120 km/h in 2,4 secondi e da 0 a 100 km/h in 5″ grazie alla coppia di 600 Nm.

Il rapporto della potenza sugli assi non è distribuito ugualmente, ma è adesso del 60% sul posteriore e del 40% sull’anteriore scaricando maggiore sportività, ottenuta anche dal sistema che regola la potenza su ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo. Provata nella zona dei Castelli Romani, con tracciati misti, l’abbiamo trovata ancora più precisa nella capacità di mantenere la traiettoria e divertente alla guida. Lo sterzo la rende più maneggevole perchè più diretto e migliorato anche il controllo con le nuove sospensioni che hanno molle e ammortizzatori modificati. Ottima la frenata con la funzione i-Booster e una nuova messa a punto della rigenerazione. Il prezzo e di 53.850 Euro con incentivi fino a 12.000 Euro e 10 anni di garanzia. Novità la Nissan X-trail Mild Hybrid, motore benzina da 1,5 litri, 163 Cv e coppia di 300 Nm o e-POWER, brevetto Nissan con un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia. Il rapporto di compressione variabile, da un minimo di 8:1 a un massimo di 14:1, anch’esso brevettato, ottimizza prestazioni e efficienza in funzione dello stile di guida.

Sul nuovo Nissan X-trail MY24 sono state migliorate le tecnologie di sicurezza. Tre gli allestimenti: ACENTA, N-CONNECTA, TEKNA, con opzione 5 o 7 posti e trazione a due ruote motrici. All’interno novità il quadro strumenti da 12,3″ full tft che mostra anche in 3D 8 punti esterni alla vettura e vista laterale a 180°, vista ruote anteriori, tecnologia easy access con apertura e chiusura della vettura avvicinandosi o allontanandosi dal veicolo e caricatore wireless per lo smartphone. Nuovo il disegno dei cerchi in lega da 18″ e 19″ che trasmette una sensazione di eleganza e robustezza e l’apertura del bagagliaio senza mani. Con +9 % nel 2024 rispetto all’anno precedente e 3.800 unità vendute la nuova versione, crossover per la famiglia e la vita all’aria aperta, avraà un prezzo che parte da 31.800 euro.

