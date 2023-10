Nissan, obiettivo 100% di auto elettriche in Europa nel 2030

PALERMO (ITALPRESS) - "Nissan ha presentato il suo piano 'Ambition 2030' con 29 nuovi modelli che arriveranno entro il 2030, e 19 di questi sono 100% elettrici e c'è, quindi, un chiaro orientamento in questa direzione. Occorre tenere presente che l'Europa è sicuramente il continente più avanzato in questo senso e Nissan ha annunciato recentemente la sua strategia di vendite solo 100% elettriche nel 2030, quindi 5 anni in anticipo rispetto alla scadenza del 2035. La maggior parte di questi investimenti sull'elettrico verranno ovviamente dirottati verso l'Europa che è il continente più esigente da questo punto di vista". Così il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, in una intervista all'Italpress illustrando le strategie della casa automobilistica per i prossimi anni sul fronte della mobilità sostenibile ed elettrica.