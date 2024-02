ROMA (ITALPRESS) – Nissan Juke si rinnova e si veste di giallo, che torna a grande richiesta dei clienti, ora più chiaro e moderno rispetto a quello della prima versione. La gamma si arricchisce, inoltre, di una inedita versione N-Sport, caratterizzata da elementi di stile che ne esaltano il carattere dinamico. Salendo a bordo di Nissan Juke, la prima cosa che si nota è il nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’utilizzo dei comandi a sfioramento. Nuovo anche il quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione con grafica e contenuti personalizzabili.

Inoltre, il sistema di infotainment può riprodurre contenuti video da dispositivi collegati via USB quando l’auto è ferma.

I sedili N-Sport hanno la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta “Juke” impressa all’altezza delle spalle sul montante del sedile. Nuovi sedili anche per le versioni N-Connecta, N-Design e Tekna, caratterizzati da nuovi materiali, nuovi tessuti e nuove lavorazioni che ne migliorano la qualità e il comfort. Tra gli aggiornamenti dell’abitacolo c’è un cassetto portaoggetti più grande e il bracciolo ridisegnato per essere più robusto. Tutte le versioni di Juke hanno il freno a mano elettrico e l’assenza della leva crea più spazio tra i sedili anteriori. Sulla versione Hybrid, i pulsanti dell’e-Pedal e della modalità EV sono stati riposizionati per una maggiore comodità.

Oltre al colore giallo, ci sono altre novità per i colori esterni della vettura. Il bianco perlato ha una nuova tonalità, il nero metallizzato è stato reso più scuro. Ogni versione di Juke ha cerchi di serie e cerchi opzionali. Le versioni N-Connecta e N-Design hanno nuovi cerchi di serie a cinque razze. I cerchi opzionali da 19 pollici delle versioni top di gamma sono nuovi e hanno proprietà aerodinamiche ottimizzate. Per le versioni Acenta e N-Connecta, è inoltre disponibile una nuova opzione di pneumatici a bassa resistenza di rotolamento per cerchi da 17 pollici. Ricco contenuto di tecnologie di sicurezza, con il Lane Departure Warning ora di serie su tutte le versioni. L’Emergency Lane Keep – di serie su Tekna e opzionale sulle altre versioni – fa vibrare il volante quando la vettura si avvicina troppo al limite della corsia e poi corregge automaticamente la traiettoria qualora non lo faccia il guidatore. La telecamera posteriore, ora di serie su tutte le versioni, che proietta immagini sullo schermo centrale ad alta definizione. L’Around-View Monitor, che combina le immagini di quattro telecamere perimetrali e fornisce una vista dall’alto della vettura, molto utile nelle manovre a bassa velocità, è disponibile a partire dalla versione N-Connecta. In caso di brusca frenata, inoltre, le luci degli stop lampeggiano per avvisare e stimolare l’attenzione del guidatore che segue. Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T. Il propulsore Hybrid è composto da un motore a combustione interna di nuova generazione, appositamente sviluppato, che eroga una potenza di 69 kW (94 CV) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale, anche questo Nissan, ha una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il motore fornisce il 25% di potenza in più rispetto all’opzione benzina e, soprattutto in città, la vettura viaggia per la maggior parte del tempo in elettrico. I consumi si riducono del 19% nel ciclo combinato. La soluzione termica è equipaggiata con un tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque), che rendono la vettura scattante e divertente da guidare. Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport.

