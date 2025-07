Niente podi azzurri nella seconda giornata dei Mondiali di scherma

TBLISI (GEORGIA) (ITALPRESS) - Tre podi sfiorati dall'Italscherma nella seconda giornata – la prima che assegnava titoli – dei Mondiali di Tbilisi 2025. Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo, nella spada femminile, e Filippo Macchi, nel fioretto maschile, si sono fermati a pochissime stoccate dalla zona medaglie. Quinto posto per il fiorettista Macchi, beffato 15-14 dal portacolori di Hong Kong Choi, capace poi di conquistare la medaglia d'oro. Secondo turno fatale per l'iridato uscente Marini, ko agli ottavi il campione d'Europa Bianchi. Quinta piazza conclusiva anche per Santuccio, mentre Fiamingo ha concluso settima una gara che ha visto le due spadiste azzurre fermate da avversarie estoni, rispettivamente Embrich e Lehis. mc/gsl