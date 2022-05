Non c’è stata la “Fatal Verona”: il Milan è rimasto a +2 sull’Inter. E’ tempo di malevoli supposizioni di risultati sospetti, di cattivi pensieri. Come in una eterna commedia, tutti gli anni chi perde (o non vince) vede ombre ovunque e chissà se ha ragione. Pronte le carte bollate. I rossoneri erano andati sotto di un gol al Bentegodi, poi hanno rimontato alla grande con il duo Leao-Tonali. Quest’ultimo ha festeggiato con una doppietta il suo compleanno n.22. Florenzi, appena entrato ha segnato il terzo gol. Ora Milan più vicino allo scudetto, a meno di colpi di scena. L’Inter aveva rimontato due gol a un buon Empoli che le aveva messo paura. L’attacco nerazzurro è arrivato a 78 gol e Lautaro a 19. La difesa interista è apparsa perforabile nella prima mezz’ora, poi la squadra di Inzaghi si è riscattata facendone quattro. Il Napoli ha trovato un Torino battagliero, ma alla fine, dopo che Insigne si è fatto parare un rigore da Berisha, l’ha sputata con un gol di Fabian Ruiz. La squadra di Spalletti ha messo in ghiacciaia il terzo posto. La Juventus, che vinceva a Marassi, si è fatta raggiungere e scavalcare dal Genoa nel finale di una partita molto combattuta. La sconfitta (con Vlahovic a digiuno da quattro gare) ha represso la volontà bianconera di raggiungere il Napoli sul terzo gradino e la vittoria forse non basterà al Grifone per salvarsi. Gloria per Criscito che ha segnato il gol della vittoria rossoblù dal dischetto, dopo aver sbagliato quello nel derby. Anche se la Samp non aveva giocato male, alla lunga la Lazio l’ha spuntata col primo gol di Patric in serie A e con un capolavoro di Luis Alberto. Doriani sempre in zona pericolo. Dopo il successo sul Leicester nel posticipo la Roma sarà sul campo di una concorrente per l’Europa, la Fiorentina. Mourinho farà turnover (Veretout, Kumbulla, Vina, Maitland in campo). Come sta Abraham ? Forse riposerà. Italiano viene da tre sconfitte. Cambierà qualcosa (Venuti, Cabral e Saponara subito ?) All’andata 3-1 per i giallorossi (Mkhitaryan, Milinkovic e doppietta di Veretout). Arbitro Guida. L’Atalanta si è imposta d’autorità sul campo dello Spezia cui non è bastato il gol di Verde. Son tornati in forma Muriel e Pasalic. I bergamaschi possono riconquistare l’Europa. Acciuffata provvisoriamente la Roma. Fra i tranquilli Sassuolo e Udinese un giusto pareggio, ben giocato. Al gol di Scamacca ha risposto Nuytinck. Nella lotta per la salvezza, dopo la vittoria del Genoa e il ko della Samp, situazione sempre in evoluzione. Salernitana-Cagliari è stata una partita ad alta tensione: un rigore segnato da Verdi, uno dato e poi negato al Cagliari, espulso della panchina campana Ribery. Insomma classica partita su misura per le recriminazioni sarde. Pareggio di Altare dopo 98’e soluzioni ancora aperte. Vittoria col cuore in gola per il Venezia contro il Bologna di Mihajlovic. 2-0, 2-3, 4-3. Emozioni, due rigori contro i rossoblù. Basterà il (raro) successo lagunare per la permanenza in A ? Adesso la Coppa Italia: se la contenderanno Inter e Juventus, bramose di trofei da sbandierare all’esercito di fedelissimi. Una rivincita per i bianconeri dopo il ko in campionato ?

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com