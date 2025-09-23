Nico Acampora e Sergio De Luca premiati come comunicatori dell’anno, il 26 e 27 settembre in Sardegna la cerimonia

MILANO (ITALPRESS) – Nico Acampora ideatore di PizzAut, un progetto noto per la valorizzazione e l’impiego professionale di ragazzi affetti da autismo è il “comunicatore dell’anno” per la sezione No profit. Sergio De Luca, direttore centrale Comunicazione e Immagine di Confcommercio, portavoce del presidente Carlo Sangalli, direttore del Giornale on-line di Confcommercio, nonché coordinatore dei canali social e della comunicazione interna è il vincitore della sezione comunicatori aziendali.

Lo ha deciso la giuria composta dal presidente Massimiliano Paolucci, Valeria Speroni Cardi, Global Head of Press and Media Relations Menarini Group, e vice presidente di giuria, Luigi Fiorentino, Consigliere di Stato, Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informazione e l’editoria, Ludovico Fois, responsabile Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali ACI, Stefano Porro, direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Mundys s.p.a., Luciano Tancredi, direttore de “La Nuova Sardegna”, Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR di Corporate Unipol, Antonio Funiciello, Identity Manager di E.N.I., Leonardo Bartoletti, amministratore di Headline, Carlotta Ventura, Direttore Communicazione, Sostenibilità e Affari regionali di A2A spa.

La cerimonia di consegna del riconoscimento, giunto alla 17° edizione, si terrà a Pula in Sardegna nella location di Forte Village Venerdi 26 e Sabato 27 Settembre nell’ambito del premio Ichnos International Sardegna Awards. L’evento è realizzato con il contributo dalla Regione Sardegna, Assessorato alla Cultura e della Fondazione Sardegna con il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, con la partnership di AeroItalia e Data Stampa. Media Partner è Skytg24.

