NIAF ospiterà un gala a Roma per celebrare il 50° anniversario

ROMA (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) annuncia un gala speciale a Roma, che si terrà il 3 giugno 2025, presso lo storico Palazzo Colonna. L’evento esclusivo, organizzato da NIAF Italia, è stato concepito per celebrare il 50° anniversario della National Italian American Foundation nella capitale italiana e per commemorare la lunga storia di NIAF nel rafforzare i legami culturali e diplomatici tra gli Stati Uniti e l’Italia.

Il gala coincide con il Viaggio Annuale della Missione del Consiglio di Amministrazione NIAF in Italia, una serie di incontri istituzionali e culturali della durata di una settimana con funzionari locali e nazionali progettata per rafforzare le connessioni tra gli Stati Uniti e l’Italia. Questa missione del Board americano consente alla leadership di NIAF di rafforzare il legame con i partner italiani celebrando al contempo questo storico anniversario.

“Siamo onorati di continuare la celebrazione annuale del nostro 50° anniversario con un evento a Roma, la città eterna che rappresenta il cuore della nostra patria ancestrale – afferma John Calvelli, Presidente di NIAF -. Questo gala simboleggia il forte legame tra gli italiani americani e l’Italia che si è solo rafforzato sempre di più nei cinquant’anni di lavoro di NIAF”.

“Per 50 anni, NIAF è stata l’organizzazione preminente che collega gli italiani americani al loro patrimonio – ha dichiarato Robert Allegrini, Presidente e CEO di NIAF –. Ospitare questa speciale celebrazione dell’anniversario a Roma incarna perfettamente la nostra missione continua di promuovere e preservare l’esperienza italo-americana favorendo al contempo connessioni più forti tra gli Stati Uniti e l’Italia”.

Claudia Vanni, giornalista di Mediaset e capo della redazione Esteri di Tgcom24, condurrà la serata. Il gala accoglierà partecipanti di rilievo da entrambi i lati dell’Atlantico, inclusi alti funzionari delle istituzioni italiane e americane, insieme a figure di spicco dei settori governativo, imprenditoriale e culturale.

“Questa celebrazione sottolinea l’importanza del nostro lavoro continuo nel collegare le comunità italiane e americane – ha dichiarato Paolo Catalfamo, Presidente di NIAF Italia e Membro del Consiglio di NIAF -. Continuiamo a costruire ponti che onorano il nostro patrimonio condiviso”.

“Questo Gala è importante per diffondere nel nostro Paese la conoscenza della NIAF e per far comprendere quanto siano forti e radicati nei nostri discendenti negli Stati Uniti d’America l’amore e l’ammirazione per l’Italia, per i nostri valori, per la nostra cultura e per le nostre tradizioni”, ha dichiarato Andrea Delfini, Vicepresidente di NIAF Italia e membro del Consiglio di Amministrazione di NIAF.

In concomitanza con la celebrazione del 50° anniversario, NIAF ha designato il Lazio come sua “Regione d’Onore” per il 2025, un riconoscimento particolarmente significativo poiché coincide con l’Anno del Giubileo di Roma. Questa designazione mira a migliorare la visibilità dell’eccellenza del Lazio nel mercato americano, promuovere i prodotti e servizi “Made in Lazio” e favorire nuove opportunità di investimento e business tra la regione e gli Stati Uniti.

“È un grande onore per me essere Presidente Onorario per questa storica serata che celebra la relazione duratura tra l’Italia e gli Stati Uniti”, ha sottolineato Manfredi Lefebvre d’Ovidio, Membro del Consiglio di NIAF e Presidente Esecutivo di Heritage Group. “Questo gala rappresenta non solo una celebrazione dei nostri successi passati ma anche un impegno a rafforzare i nostri legami culturali ed economici per le generazioni future”, prosegue.

“Siamo molto lieti di passare il testimone ai nostri amici di NIAF per giugno 2025 e di celebrare i loro primi straordinari 50 anni: i nostri migliori auguri e ringraziamenti vanno a NIAF per tutto ciò che hanno fatto finora – spiega Umberto Mucci, editore di We the Italians -. Il gala di We the Italians a Roma è diventato una tradizione consolidata nel celebrare la comunità italo-americana e la relazione tra l’Italia e gli Stati Uniti, e tornerà a giugno 2026 con ancora maggiore entusiasmo e un’amicizia rafforzata tra We the Italians e NIAF”.

I proventi del Gala di Roma sosterranno il lavoro di NIAF nel promuovere l’impegno dell’organizzazione nella preservazione del patrimonio e della cultura italiana attraverso l’educazione. Dalla sua fondazione, NIAF ha assegnato oltre 10.000.000 di dollari in borse di studio. Annualmente, la fondazione distribuisce circa 1,5 milioni di dollari in borse di studio, sovvenzioni e programmi di viaggio del patrimonio volti a collegare gli studenti italo-americani con le loro radici ancestrali e sviluppare le competenze necessarie per diventare la prossima generazione di ambasciatori culturali.

