Next Generation Fest in Toscana, il Parlamento Europeo conferma l’alto patrocinio

Per il terzo anno consecutivo, il Next Generation Fest si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. La conferma è giunta nei giorni scorsi e questa volta è accompagnata anche da una presenza più tangibile dell'istituzione. In occasione della quarta edizione dell'evento della Generazione Z più grande del Paese, il prossimo 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze sarà attivo nell'area expo della manifestazione anche uno stand del Pe, che farà conoscere meglio le sue attività e le opportunità che l'Unione europea offre ai più giovani.

“Ancora una volta le istituzioni europee riconoscono il valore di questo evento e per noi è motivo di grande orgoglio”, spiega il presidente Eugenio Giani. “Quest’anno il Next Generation Fest interpreta sempre di più qual è lo spirito delle nostre politiche giovanili: alimentare un protagonismo delle giovani generazioni per il presente e per il futuro che affonda radici e consapevolezza nei principi della Repubblica italiana e nel suo strettissimo legame con la dimensione europea”, aggiunge.

Il Next Generation Fest – nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika – è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E’ finanziato interamente dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

