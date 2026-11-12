Neuroscienze e politica, Vincenzo Russo presenta il libro “Come e perché si...

Neuroscienze e politica, Vincenzo Russo presenta il libro “Come e perché si vota”

MILANO (ITALPRESS) - L'applicazione dei principi neuroscientifici alla comunicazione politica consente di analizzare e misurare la reazione emotiva dei cittadini di fronte alle dinamiche elettorali. È quanto emerso nell'intervista realizzata dall'Agenzia di stampa Italpress al professor Vincenzo Russo, docente all'Università IULM e autore del libro "Come e perché si vota: la neuropolitica e le scelte elettorali", e a Maurizio Trezzi, docente IULM e autore della postfazione del volume. (ITALPRESS)