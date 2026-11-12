“L’estranea”, parte da New York corsa Oscar. Strippoli “Sogno più bello è fare film”

NEW YORK (ITALPRESS) - E' partito da New York il percorso americano di The Spiral (L'Estranea), il film diretto da Paolo Strippoli, selezionato dall'Italia per concorrere all'Oscar 2027 come miglior film internazionale. La pellicola è stata proiettata al Robin Williams Center della SAG-AFTRA Foundation. Il regista ha poi incontrato i giornalisti al Consolato Generale, con il Console Giuseppe Pastorelli e la viceconsole Marta Mammana. Presenti anche i produttori del film Marina Marzotto e Mattia Oddone (Propaganda Italia). "Il sogno più bello è quando fai i film, quando li promuovi è un bellissimo lavoro, ma più che un sogno è il coronamento di un progetto", dice Strippoli all'Italpress. x09/mgg/gsl (Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)