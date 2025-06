Network Valore Impresa, Cicero “Sosteniamo Pmi nelle loro sfide”

ROMA (ITALPRESS) - "Non siamo un sindacato, rappresentiamo un modello organizzativo che aiuta le piccole e medie imprese a stare sul mercato". Così Gianni Cicero, presidente di Network Valore Impresa, intervistato da Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. Tra gli argomenti dell'intervista, gli incontri organizzati in varie città d'Italia per favorire il dialogo e la connessione tra pmi e istituzioni sulle opportunità per le aziende. sat/azn