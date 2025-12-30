Netanyahu “Un nuovo governo a Gaza è possibile, a patto che Hamas consegni le armi”

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo governo potrebbe essere istituito a Gaza l’anno prossimo a patto che Hamas consegni le armi. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista a Fox News.
“Il motivo è semplice: se Hamas rimarrà armata – spiega – potrà sparare alle spalle al nuovo governo. Vedo un futuro diverso per Gaza se si disarmerà. Tutti lo capiscono. La gente di Gaza lo desidera più di chiunque altro”.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]