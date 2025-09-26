Netanyahu “Riconoscere lo Stato di Palestina incoraggia i terroristi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - I "palestinesi non hanno mai voluto uno Stato palestinese accanto a Israele, ma al posto di Israele, e hanno sempre rifiutato le nostre proposte". Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La soluzione a due Stati "è rigettata non solo da Hamas, ma anche dall'Autorità nazionale palestinese, che offre ricompense ai terroristi", ha aggiunto. xr2/azn/sat (Fonte video: ONU)