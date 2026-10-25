Netanyahu posta la foto di una bomba atomica su Israele: “Portare al termine il lavoro sull’Iran”

ROMA ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato su X l’immagine dell’esplosione di una bomba atomica su Tel Aviv.

“Leggete le importanti dichiarazioni di Yuval Blumberg – scrive Netanyahu –: Lo Stato di Israele è in un pericolo esistenziale reale e tangibile. Se gli iraniani si doteranno di armi nucleari, nulla sarà più come prima. Tutto il resto è insignificante rispetto alla minaccia esistenziale rappresentata dall’Iran e dall’asse sciita. Le tempeste orchestrate e create ad arte che si scatenano di tanto in tanto sono studiate per distogliere l’attenzione dall’unica cosa che conta davvero: portare a termine il lavoro in Iran. Questo tocca l’esistenza stessa di ogni singola persona qui. Abbiamo altri due anni di Trump per finire il lavoro in Iran, e non si sa cosa succederà dopo, che sia Kamala Harris o qualche altra figura mediocre. Questa è la finestra di tempo che ci rimane per completare il lavoro necessario a garantire la nostra sopravvivenza per gli anni a venire. Tutte le risorse statali necessarie devono essere investite in questa missione”.

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא… pic.twitter.com/v6L73s0bFO — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).