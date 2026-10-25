Netanyahu posta la foto di una bomba atomica su Israele: “Portare al termine il lavoro sull’Iran”

ROMA ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato su X l’immagine dell’esplosione di una bomba atomica su Tel Aviv.

“Leggete le importanti dichiarazioni di Yuval Blumberg – scrive Netanyahu –: Lo Stato di Israele è in un pericolo esistenziale reale e tangibile. Se gli iraniani si doteranno di armi nucleari, nulla sarà più come prima. Tutto il resto è insignificante rispetto alla minaccia esistenziale rappresentata dall’Iran e dall’asse sciita. Le tempeste orchestrate e create ad arte che si scatenano di tanto in tanto sono studiate per distogliere l’attenzione dall’unica cosa che conta davvero: portare a termine il lavoro in Iran. Questo tocca l’esistenza stessa di ogni singola persona qui. Abbiamo altri due anni di Trump per finire il lavoro in Iran, e non si sa cosa succederà dopo, che sia Kamala Harris o qualche altra figura mediocre. Questa è la finestra di tempo che ci rimane per completare il lavoro necessario a garantire la nostra sopravvivenza per gli anni a venire. Tutte le risorse statali necessarie devono essere investite in questa missione”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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