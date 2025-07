ROMA (ITALPRESS) – Israele non ha una “politica per affamare Gaza. Hamas ruba gli aiuti umanitari e accusa Israele di non fornirli”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervenendo alla “Conferenza Cristiana” di Gerusalemme, secondo quanto riferisce il quotidiano Haaretz.

Dall’inizio della guerra sono state consegnate a Gaza 1,9 milioni di tonnellate di cibo e centinaia di camion carichi di aiuti umanitari si trovano attualmente sul lato Gaza del valico di Kerem Shalom in attesa di distribuzione, ha affermato Netanyahu. Le organizzazioni internazionali – “alcune delle quali con ottime intenzioni” – hanno dichiarato di non poter consegnare gli aiuti a causa dei combattimenti, sebbene Israele abbia assicurato loro che non sarebbe stato un problema nelle zone sicure, ha aggiunto.

Riferendosi alle pause umanitarie nei combattimenti entrate in vigore ieri, il premier ha affermato che Israele sta ora “annunciando formalmente” le zone sicure. “All’Onu non restano scuse. Smettetela di mentire, consegnate gli aiuti”, ha affermato. Netanyahu ha aggiunto che Israele si è “impegnato a raggiungere gli obiettivi di guerra”, restituendo gli ostaggi e sconfiggendo Hamas.

ISRAELE “OLTRE 120 CAMION DI AIUTI DISTRIBUITI IERI”

“Oltre 120 camion sono stati raccolti e distribuiti ieri dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali”, nella Striscia di Gaza. Lo afferma il Cogat, l’agenzia del ministero della Difesa israeliano che sovrintende agli affari civili nei Territori palestinesi, su X. Ieri le autorità di Israele hanno annunciato una pausa “tattica” nelle operazioni militari in alcune zone di Gaza e ha promesso di aprire vie sicure per gli aiuti, esortando le organizzazioni umanitarie a intensificare la distribuzione di cibo.

13 MORTI DALL’ALBA NELLA STRISCIA

Tredici persone sono state uccise e altre ferite dall’alba di oggi a causa dei bombardamenti israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Dieci palestinesi sono morti a ovest di Khan Younis, altri tre sono deceduti in seguito al bombardamento nel campo profughi di Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale.

