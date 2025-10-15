ROMA (ITALPRESS) – Se Hamas non rinuncerà alle armi “si scatenerà

l’inferno”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin

Netanyahu in un’intervista alla Cbs News, all’indomani della

visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla

prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. “In primo luogo,

Hamas deve consegnare le armi”, ha aggiunto Netanyahu. “In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]