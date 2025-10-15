Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

Mandatory Credit: Photo by Bianca Otero/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15505841n) Israel's Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU addresses the General Debate at UNGA80, where he spoke on Israel's security, the war in Gaza, and regional peace, as world leaders marked the UN's 80th anniversary with calls to confront global crises through cooperation. Netanyahu Addresses UNGA80 On Security, Gaza, And Regional Peace.., New York, USA - 26 Sep 2025

ROMA (ITALPRESS) – Se Hamas non rinuncerà alle armi “si scatenerà
l’inferno”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu in un’intervista alla Cbs News, all’indomani della
visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla
prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. “In primo luogo,
Hamas deve consegnare le armi”, ha aggiunto Netanyahu. “In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

