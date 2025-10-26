Netanyahu: “Decidiamo noi chi colpire, Israele avrà il diritto di veto per la forza di sicurezza a Gaza”

GAZA” TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Israele è uno Stato indipendente e la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani”. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aggiungendo che Israele risponde agli attacchi seguendo la propria valutazione, “come abbiamo visto in Libano e più di recente a Gaza”. “Non chiediamo a nessuno l’approvazione per farlo”, ha ribadito. Il premier ha poi precisato che Israele “avrà il diritto di veto” sulla composizione della forza di sicurezza che sarà eventualmente collocata nella Striscia di Gaza.

Sempre stamane il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto che è stato disposto l’avvio della distruzione di tutti i tunnel sul lato israeliano della Linea gialla di Gaza. Secondo quanto scritto su X dal ministro, la distruzione dei tunnel è la “missione centrale” dell’esercito israeliano. Katz ha aggiunto che attualmente il 60% delle gallerie è ancora intatto.

