Netanyahu avverte l’Iran “Non permetteremo abbiano un’arma nucleare”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Israele non permetterà all’Iran di possedere un’arma nucleare. Lo afferma l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una nota. “Il primo ministro ha condotto numerose azioni palesi e segrete nel conflitto contro il programma nucleare iraniano”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che a causa di tali operazioni, Teheran non possiede oggi un arsenale nucleare.

La dichiarazione è stata diffusa dopo la notizia diffusa dal quotidiano americano New York Times secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe bloccato un progetto di attacco israeliano contro gli impianti nucleari iraniani lo scorso marzo. Nella nota diffusa da Netanyahu non viene fatto alcun riferimento all’articolo del New York Times che ha provocato le reazioni dell’opposizione israeliana.

