WASHINGTON (ITALPRESS/MNA) – “Sono venuto qui per assicuravi una cosa, che vinceremo. Quando stiamo insieme, vinciamo noi e loro perdono…”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando al Congresso Usa.

La guerra di Israele a Gaza “non è uno scontro di civiltà. E’ uno scontro tra barbarie e civiltà”. “Ci incontriamo oggi a un bivio della storia. Il nostro mondo è in subbuglio. In Medio Oriente, l’asse del terrore iraniano si confronta con l’America, Israele e i nostri amici arabi”. “Sono pienamente impegnato – aggiunge – negli intensi sforzi per assicurare il rilascio degli ostaggi” a Gaza. Ha reso omaggio a Joe Biden ringraziandolo per “mezzo secolo di amicizia con Israele” e per “gli sforzi instancabili per gli ostaggi”. “L’Iran sta finanziando anche la protesta fuori da questo edificio, non sono tanti ma ci sono”, ha detto a proposito della mobilitazione contro la sua visita in Washington. “Ho un messaggio per voi: siete diventati gli utili idioti dell’Iran”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

