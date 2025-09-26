Netanyahu ad Hamas “Liberate ostaggi o vi daremo la caccia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha esortato il gruppo terroristico al potere nella Striscia di Gaza, Hamas, a liberare i 48 ostaggi detenuti nell'enclave dal 7 ottobre 2023. In un discorso davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Netanyahu si è rivolto in ebraico agli ostaggi dicendo non sono stati abbandonati. "Ho fatto circondare Gaza di altoparlanti nella speranza che gli ostaggi sentissero il mio messaggio", ha detto. "Mi rivolgo a voi dal podio delle Nazioni Unite. Non vi abbiamo dimenticato, nemmeno per un secondo. L'intera nazione è con voi. Non ci fermeremo finché non vi porteremo tutti a casa", ha aggiunto. Rivolgendosi ad Hamas, Netanyahu ha affermato: "Liberate subito tutti gli ostaggi. Se li libererete, vivrete, altrimenti vi daremo la caccia". xr2/azn/sat