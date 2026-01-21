MILANO (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che accetterà l’invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e diventerà membro del Consiglio per la pace di Gaza, che sarà composto da leader mondiali. Lo rende noto l’ufficio del premier di Israele.

Il comitato è un’iniziativa volta a risolvere i conflitti a livello globale, a partire dalla Striscia di Gaza, e sarà presieduto a vita da Trump. I diplomatici hanno avvertito che il comitato potrebbe danneggiare il lavoro delle Nazioni Unite. Israele si unisce così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam nell’accettare l’invito di Trump.

