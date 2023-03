FIRENZE (ITALPRESS) – La Lega Pro è la prima lega di calcio in Europa ad avere il 50% dei consiglieri donne. Con l’elezione di Roberta Nocelli, amministratore delegato dell’Ancona, avvenuta lo scorso venerdì, su sei consiglieri del direttivo di Lega Pro, tre risultano donne. Nocelli si è aggiunta, infatti, ad Alessandra Bianchi, presidente del Padova, e a Patrizia Testa, presidente della Pro Patria. Un primato significativo per la Serie C italiana che crede, da sempre, alla parità di genere e conferma quale possa essere il valore di donne manager anche nello sport italiano. “Dobbiamo creare un dialogo tra tutti i club e i protagonisti del nostro calcio per migliorare e programmare il nostro futuro – sostiene il presidente Matteo Marani – ‘Facciamo Retè insieme e con tante donne attive professioniste e appassionate di calcio che lavoreranno nel Consiglio Direttivo, sarà molto più facile. Non mi piace parlare di quote rosa, ma ritengo importante la concretezza e la sensibilità che il mondo femminile può trasferire al calcio. Sono felice di avere in squadra Alessandra, Patrizia e Roberta e sono orgoglioso del fatto che la Lega Pro italiana sia la prima in Europa ad avere tre donne nella propria governance”, conclude il presidente di Lega Pro.

