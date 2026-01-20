Neonato da Lamezia Terme a Napoli con un trasporto sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare

NAPOLI (ITALPRESS) – Trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di un mese di vita, in imminente pericolo di vita, trasferito da Lamezia Terme a Napoli-Capodichino a bordo di un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. Il volo, così come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il bimbo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Ospedale Dulbecco di Catanzaro all’Ospedale Santobono di Napoli. Con l’ausilio di un’apposita culla termica, il piccolo paziente, costantemente monitorato, è stato assistito in volo da un’equipe medica.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme nelle prime ore del pomeriggio, dove il bimbo è stato subito imbarcato. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Napoli-Capodichino, avvenuto poco dopo le ore 16:00, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

– Foto di repertorio ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).