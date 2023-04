ROMA (ITALPRESS) – Altro capolavoro per Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto in solitaria la 57esima edizione della Amstel Gold Race, la classica del ciclismo internazionale maschile andata in scena oggi, nella provincia del Limburgo, nei Paesi Bassi. Al termine dei 253,6 chilometri di gara, con ben 33 “muri”, il capitano dell’UAE Team Emirates si è imposto con 38 secondi di vantaggio sull’irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost), secondo, e con due minuti 14″ sul terzo classificato, ovvero il britannico Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Sesta piazza per il migliore degli italiani, ovvero il valdostano Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), staccato di 3’14”.

“E’ incredibile. Non mi aspettavo che saremmo andati in fuga così presto. Mi sono spremuto al massimo per arrivare da solo sulla linea del traguardo. Ho subito pure una foratura ed è stato un momento delicato ma per fortuna l’ammiraglia era vicina”, ha detto Pogacar a fine corsa.

“Ho attaccato sul ‘murò più difficile ed è stata una scelta vincente. Ora andremo alla Freccia Vallone. Sono in forma, credo che con l’aiuto di tutta la squadra, come oggi, potremo fare un gran lavoro”, ha aggiunto lo sloveno.

Nella gara odierna Pogacar è partito a circa 90 chilometri dal traguardo. All’inizio erano in 15 in fuga. Poi verso i meno trentasei con lo sloveno sono rimasti soltanto Healy e Pidcock, che hanno “ceduto” a circa 28 km dall’arrivo. Da lì in poi è stato un assolo del vincitore, accompagnato dagli applausi della folla assiepata ai lati del percorso.

