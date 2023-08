ROMA (ITALPRESS) – Nella Mixed Relay Paris nel formato Duathlon settimo posto per l’Italia con Sarzilla, Betto, Strada e Steinhauser. Come per le gare del Paratriathlon, anche la prova Mixed Relay di Parigi si è svolta nel format del Duathlon con corsa, ciclismo, corsa a causa del perdurare delle cattive condizioni della qualità dell’acqua. Il nuovo percorso che ha impegnato i singoli staffettisti è stato: partenza di corsa con 900 metri per il primo atleta, 1.3 km per gli altri staffettisti, 5.8 km di ciclismo divisi in 2 giri da 2.9 km e finale con 1.8 km di corsa su due giri da 900 m.

Una prova di gran recupero per gli azzurri in gara con il team composto da Michele Sarzilla (DDS – 7MP), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Nicolò Strada (C.S. Carabinieri – Raschiani Triathlon Team) e Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), che hanno tagliato il traguardo in settima posizione perdendo per un secondo la volata per il sesto posto.

Sarzilla in prima frazione non riesce a restare agganciato nella veloce corsa finale ai primi, dopo le due prime frazioni di corsa e ciclismo in gruppo e cambia in 17^ posizione con 21” di ritardo dalla testa, Betto recupera e riporta l’Italia cambiando in 11^ posizione a pochi secondi dai team in lotta per i piazzamenti nella top ten alle spalle delle nazioni al comando della gara. Strada cambia in 12^ posizione ma lascia l’Italia agganciata e a pochi secondi dalla lotta per la top ten. La Steinhauser con tre ottime prove porta l’Italia ad un soffio dal sesto posto chiudendo in settima posizione dopo la volata con i Paesi Bassi.

E’ stata beffa per la Francia che ha dominato le prime tre prove ma ha dovuto arrendersi al rientro nell’ultima frazione del duo formato dalla Germania e dalla Gran Bretagna che con Lindemann e Potter si sono giocate nell’ultima parte di corsa la vittoria finale in una spettacolare volata su Ponte Alessandro III che ha sorriso ai tedeschi.

La Germania ha vinto così con il team composto da Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Jonas Schomburg e Laura Lindemann questo primo ma particolare, a causa del formato duathlon, assaggio di staffetta olimpica. Al secondo posto la Gran Bretagna con Barclay Izzard, Kate Waugh, Alex Yee e Beth Potter e al terzo posto il Belgio che conquista all’ultimo respiro il bronzo ai danni della Francia con il team Arnaud Mengal, Jolien Vermeylen, Jelle Geens e Claire Michel. Francia che con Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, Lèo Bergere e Emma Lombardi si deve accontentare del quarto posto.

La top ten finale della gara è stata formata da: Germania, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Italia, Ungheria, Usa e Norvegia.

