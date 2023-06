ROMA (ITALPRESS) – E’ terminato il terzo atto del Suzuki Challenge 2023, andato in scena in terra ellenica in occasione della decima edizione del Rally Greece Off Road, valido anche come terzo appuntamento del Calendario Italiano Cross Country e SSV nonchè come round del FIA Cross Country Bajas European Cup.

Gara ellenica non facile per gli interpreti dell’off road, che si sono destreggiati lungo i settori selettivi di “Lechovo”, “Mavrokampos”, “Dendrochori” e “Aposkepos”, più il prologo “Asproklissia”. Il tutto 629,38 chilometri competitivi, percorsi inizialmente sotto un’incessante pioggia, che ha reso più complicate le sfide sul greto ellenico.

Tra i contendenti del monomarca spicca il nome di Alfio Bordonaro, che in Grecia sigla il secondo successo stagionale nel Challenge, navigato da Stefano Lovisa. Il catanese ha chiuso davanti a tutti nella classifica riservata al trofeo, nonostante le insidie che hanno caratterizzato la sua gara. Il detentore dell’edizione 2022 è stato infatti costretto al ritiro a seguito di un problema riscontrato sul suo Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 nel corso della tappa del venerdì.

Bordonaro è, però, riuscito a ripartire il giorno dopo per affrontare le altre due tappe di sabato e domenica che gli hanno consentito di terminare in ottava posizione assoluta nel tricolore e primo nel Challenge. Grazie a questo risultato, il driver siciliano si porta in testa alla classifica con un totale di 80 punti. Seconda posizione nella graduatoria riservata al monomarca per Paolo Semeraro e Giuditta Viganò, che hanno preso parte al Rally Greece Off Road a bordo del Suzuki New Grand Vitara di tipo T2, accumulando quindi altri 23 punti che consentono loro di salire al terzo posto del trofeo.

– foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

