PALERMO (ITALPRESS) – Lo Sporting Alcamo, nel maschile, e la Iccarense, nel femminile, fanno festa nella seconda tappa del campionato regionale di Serie B di beach soccer “Sabbie di Sicilia”, indetto dalla Lnd Sicilia, guidata dal presidente Sandro Morgana, e promosso da I Soci del presidente Fabio Nicosia.

La formazione alcamese in finale ha avuto ragione della squadra di casa, il San Vito Lo Capo, per 5-3. Amada Doumbia, grande protagonista, incassa il premio come miglior giocatore della competizione. Terzo il Marsala, che supera la Folgore Selinunte per 3-1. La finale femminile premia l’Iccarense Carini, che prevale per 9-5 sull’Asd Marsala. Valentina Purpura mvp dell’evento “rosa”. Nelle finaline di consolazione si piazza, alle spalle delle semifinaliste, la Number One Bs, che chiude al quinto posto dopo la vittoria di misura sull’Accademia Trapani (4-3). Settimo posto, invece, per il Città di Trapani superato 8-4 nella stracittadina.

Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, nella due giorni trapanese ha incontrato il comparto organizzativo per fare il punto della situazione dopo due tappe, andate in scena con un bilancio decisamente positivo. Testa ora alle prossime due tappe che chiuderanno il torneo. Dopo Torre Faro (Messina) e San Vito Lo Capo i riflettori si spostano su Marina di Modica nell’ultimo weekend di luglio (il 26 e il 27). Si torna quindi sulla spiaggia che l’anno scorso ospitò il campionato regionale in prova unica, formula che ha poi dato il via al circuito a tappe promosso quest’anno. Il master finale, poi, andrà in scena a Marina di Ragusa il 10 e l’11 agosto.

