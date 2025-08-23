Nel Pontino un Carabiniere libero dal servizio salva in spiaggia un neonato di nove mesi

LATINA (ITALPRESS) – Un Carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava in spiaggia del lungomare di Scauri di Minturno, è intervenuto per rianimare un neonato di circa nove mesi, con una grave crisi respiratoria. Il militare dell’Arma dei Carabinieri, comprendendo di dover agire immediatamente, ha preso il bambino dalle braccia della nonna, in evidente stato di shock e ha praticato la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie, riuscendo a fargli riprendere conoscenza.

Il Carabiniere conoscitore della manovra e delle procedure di primo soccorso, grazie ai corsi periodici su cui l’Arma dei Carabinieri pone sempre alta l’attenzione, ha atteso l’arrivo dell’autoambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Formia, in cui le condizioni del bambino si sono stabilizzate.

