ROMA (ITALPRESS) – La statua dell’Elefante di Gian Lorenzo Bernini di piazza della Minerva a Roma è stata vittima lunedì attorno alle ore 21,00 di un probabile atto vandalico. All’elefante è stata staccata una zanna. Il frammento è stato recuperato e, grazie a un intervento di restauro, tornerà presto al suo posto. Gli inquirenti, anche attraverso la visione delle telecamere della zona, stanno indagando per capire se si tratta di un cedimento naturale oppure di una bravata.

“È inammissibile che ancora una volta il patrimonio artistico e culturale della Nazione debba subire un danno così grave. A pochi giorni dalla inaugurazione della grande mostra su Gian Lorenzo Bernini alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini, a essere preso di mira è il suo Elefantino in Piazza della Minerva. Il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma deputata all’alta sorveglianza sui beni artistici, darà il proprio contributo alla Sovrintendenza Capitolina, da cui dipende il monumento, per il ripristino della scultura: uno dei simboli più significativi della Capitale, colpito da un assurdo atto di barbarie”. Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

