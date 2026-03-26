ROMA (ITALPRESS) – Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 poco dopo le 9,30 con epicentro a 7 km a nord di Pistoia, ipocentro a 52 km di profondità. Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita anche a Firenze.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

GIANI “SCOSSE A FOSDINOVO E PISTOIA SONO CAMPANELLO D’ALLARME”

Dopo la scossa registratasi nelle scorse ore nel nord della Toscana, con epicentro a Pistoia, “abbiamo mobilitato tutta la nostra capacità di intervento di prevenzione e di intervento d’emergenza per eventi sismici. Siamo in stato d’allerta perché è evidente che si tratta di due terremoti”, quello di ieri, con epicentro a Fosdinovo (Massa e Carrara), e quello di oggi, con epicentro a Pistoia, “uno dopo l’altro, a due giorni di distanza, estremamente significativi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento svoltosi oggi a Firenze.

Le due recenti scosse registratesi in Toscana “non hanno avuto danni e riflessi sul territorio perché sono stati eventi tellurici a grande profondità, quello con epicentro Fosdinovo a 12 metri, quello di questa mattina a Pistoia a 52 metri, però hanno superato i 4.1 della scala Mercalli. Fossero stati più in superficie avremmo visto i riflessi. Pensate che quello di Barberino che portò a distruzione in realtà era 3,7. Quindi quanto avvenuto nelle ultime ore indubbiamente è un campanello d’allarme sulla situazione tellurica toscana” ha concluso Giani.

– Foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).