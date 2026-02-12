Nel Cagliaritano cede l’asfalto, voragine del terreno e strada chiusa

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un improvviso smottamento del terreno ha interessato la principale via d’accesso al centro abitato di Gesico, nell’area metropolitana di Cagliari, provocando il cedimento di una parte della carreggiata e la formazione di una voragine.

L’episodio si è verificato in prossimità dell’ingresso del paese e ha reso immediatamente impraticabile il tratto coinvolto, causando una parziale interruzione della viabilità. Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano veicoli e non si registrano né feriti né ulteriori danni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Gesico, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a interdire il passaggio, riscontrando la gravità del danno strutturale che ha interessato il manto stradale. A seguito dello smottamento, l’accesso al paese risulta al momento possibile soltanto dalla direttrice nord, attraverso la strada che collega Gesico con il vicino comune di Mandas.

I militari dell’Arma restano sul posto per monitorare la situazione e coordinare la viabilità, in attesa dell’arrivo dei tecnici e del personale addetto alla manutenzione stradale, che dovranno valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino.

