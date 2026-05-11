ROMA (ITALPRESS) – Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, e Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italo, hanno siglato oggi un protocollo di intesa presso la sede della compagnia aerea.

“Il protocollo d’intesa segna non solo il lancio di un prodotto intermodale ma anche la volontà delle Compagnie di continuare a investire e sviluppare offerte integrate attraverso progetti di intermodalità concreti – si legge in una nota -. L’obiettivo principale è ottimizzare un prodotto integrato, rendendo il viaggio più fluido e confortevole, e permettendo ai passeggeri di usufruire di soluzioni di trasporto coordinate e di alto livello, con tempi di attesa ridotti al minimo”.

Nel dettaglio, la proposta intermodale si articolerà attraverso diverse iniziative: vendita di un biglietto combinato (aereo e treno) disponibile per il cliente tramite un unico acquisto, per semplificare l’esperienza di viaggio; il biglietto integrato sarà acquistabile da luglio tramite agenzie di viaggio e travel manager (sistema GDS) e sul sito della compagnia ita-airways.com; proposta di un prodotto integrato e flessibile, con soluzioni che permetteranno di utilizzare le tariffe più adatte alle esigenze del viaggiatore; customer experience al centro del nuovo servizio intermodale, per garantire un’esperienza di viaggio in aereo e in treno di qualità, semplice, integrata e senza complicazioni.

“Grazie alla partnership con Italo aggiungiamo un ulteriore tassello nella nostra offerta di connessioni e servizi di qualità – ha dichiarato Joerg Eberhart Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways -. Questa collaborazione è frutto di una visione condivisa sul futuro della mobilità e mira a offrire ai viaggiatori un’esperienza di viaggio integrata e sostenibile, valorizzando l’interconnessione tra trasporto aereo e ferroviario, oltre a garantire connessioni sempre più capillari sul territorio italiano e sulle destinazioni internazionali del network di ITA Airways”.

“Prosegue il nostro investimento nell’intermodalità. Crediamo che in futuro la mobilità sia sempre più condivisa e sostenibile, per questo da anni integriamo le nostre soluzioni di viaggio in treno con altri mezzi di trasporto: prima i bus, poi le navi e a breve anche gli aerei. Con ITA Airways saremo in grado di offrire un servizio dedicato e costruito sulle esigenze dei viaggiatori, offrendo qualità, capillarità e ampia possibilità di scelta. Un’intesa che nasce da una visione strategica comune, che mette il passeggero al centro della strategia grazie a un’esperienza di viaggio sempre più efficiente, flessibile e sostenibile, in linea con i condivisi impegni ESG”, ha commentato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato e direttore Generale di Italo.

– Foto ufficio stampa ITA Airways –

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