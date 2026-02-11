Nel 2025 in forte aumento gli attentati alle linee FS, Salvini: “Dati inquietanti, chi attacca l’Italia non resterà impunito”

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto comunicato dal Viminale, in merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato, “nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”.

“I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando i dati diffusi dal ministero dell’Interno.

