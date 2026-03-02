Nel 2025 crescita lenta per il Pil italiano

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2025 il Prodotto interno italiano ha superato i 2.258 miliardi di euro, con un aumento in termini reali dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Secondo quanto rende noto l’Istat, dal lato della domanda interna si è registrato un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali rispetto al 2024. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le importazioni di beni e servizi sono salite di 3,6 punti percentuali e le esportazioni di 1,2. La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil, Il valore aggiunto ha registrato gli aumenti maggiori nelle costruzioni rispetto all’industria, mentre si è avuta una lieve flessione nell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Il rapporto Deficit/Pil si è attestato al 3,1%, in calo di 0.3 punti percentuali rispetto al 2024, con un aumento del saldo primario. sat/azn