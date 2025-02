Nel 2024 recupero record dell’evasione fiscale

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2024 sono affluite alle casse dello Stato maggiori risorse per 33,4 miliardi, due in più rispetto all’anno precedente, di cui quasi l’80% dal recupero dell’evasione fiscale. Si tratta della cifra più alta di sempre. È quanto emerge dalla presentazione dell’attività del 2024 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, ammontano a 26,3 miliardi le somme confluite nelle casse dello Stato: 1,6 miliardi in più rispetto al 2023. A 33,4 miliardi si arriva, poi, con l’aggiunta dei recuperi non erariali conseguiti dall’Agenzia per conto di altri enti. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini: il gettito relativo ai principali tributi ha raggiunto i 587 miliardi, in crescita dell'8%. Soddisfazione è stata espressa, in un videomessaggio, dalla premier Giorgia Meloni. abr/gtr