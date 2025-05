Nel 2024 raccolta e riciclo della plastica in crescita

ROMA (ITALPRESS) - Numeri in decisa crescita per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica nel 2024. A confermarlo è l'Assemblea annuale di COREPLA – il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica – che ha presentato dati incoraggianti sul fronte della sostenibilità e dell'economia circolare. Nel corso dell'anno, in Italia sono state raccolte in modo differenziato oltre 1,5 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica, con un incremento del 4% rispetto al 2023 e una media pro capite che supera i 26 kg. Un risultato che riflette l'impegno crescente di cittadini, imprese e amministrazioni locali verso una gestione sempre più efficiente dei rifiuti plastici. Tra le regioni più virtuose si conferma la Sardegna, con 36,4 kg per abitante, seguita da Veneto (30,9 kg) e Liguria (29,6 kg), quest'ultima in forte crescita (+11%). Prestazione eccezionale per la Basilicata, che registra un balzo del 40% nella raccolta differenziata. Il sistema COREPLA ha coinvolto 7.396 Comuni, raggiungendo il 97% della popolazione italiana, pari a oltre 57 milioni di cittadini. Il riciclo ha raggiunto quota 931.096 tonnellate, avvicinando già nel 2024 il target europeo del 50%, previsto per il 2025. Per quanto riguarda i materiali non ancora riciclabili, l'87% è stato recuperato dai cementifici come sostituto dei combustibili fossili, il 13% nei termovalorizzatori, mentre solo lo 0,06% è stato destinato a discarica. Il Consorzio opera attraverso una rete composta da 33 centri di selezione, 75 impianti di riciclo e 100 preparatori e utilizzatori di combustibile da rifiuto, garantendo efficienza, trasparenza e tracciabilità grazie a oltre 45.000 audit e controlli lungo tutta la filiera.