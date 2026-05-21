Hantavirus, Pregliasco “Rischio zero non c’è, serve attenzione senza allarmismi”

MILANO (ITALPRESS) - "Le malattie infettive ci sono e ci saranno. Le istituzioni devono coordinarsi soprattutto sullo scambio di informazioni epidemiologiche immediate, e il cittadino deve essere informato senza allarmismi". Lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ircss Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio e professore associato di Igiene Generale e Applicata presso l'Università degli Studi di Milano, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/gsl