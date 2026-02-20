Nel 2024 il trasporto merci su gomma batte quello ferroviario, i dati Istat

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024, secondo i dati di un focus Istat, il trasporto ferroviario di merci effettuato sul territorio nazionale da operatori nazionali ed esteri ha movimentato circa 94,6 milioni di tonnellate e realizzato 22,9 miliardi di tonnellate-chilometro. Il solo trasporto interno (tra località di origine e destinazione entrambe italiane) è quantificabile in 35,7 milioni di tonnellate e 12,3 miliardi di tonnellate-chilometro. Nello stesso anno, il trasporto di merci su strada effettuato in Italia e all’estero da vettori italiani con veicoli pesanti, ossia quelli con portata utile superiore a 35 quintali, è pari a 1.110,5 milioni di tonnellate e 152,7 miliardi di tonnellate-chilometro; il trasporto interno è quantificabile in 1.084,2 milioni di tonnellate e 136,1 miliardi di tonnellate-chilometro. Nel 2024, il trasporto ferroviario di merci in Italia, misurato in tonnellate-chilometro, rappresenta il 6,1% del totale dei Paesi Ue27, posizionando il nostro Paese al quarto posto nella graduatoria europea.

Il trasporto merci su strada, effettuato da vettori italiani e quantificato secondo lo stesso criterio di misurazione, rappresenta l’8,2% del totale dei Paesi Ue27, valore che colloca l’Italia al quinto posto nella graduatoria europea. Il trasporto interno, sia ferroviario che stradale, è concentrato principalmente nelle regioni del Nord Italia dove si realizza il 56,4% del prodotto interno lordo nazionale e si localizza la parte più rilevante del nostro sistema industriale. Da tali regioni proviene circa l’82% delle merci trasportate su ferrovia e il 68,2% di quelle movimentate su strada. Tra il 2006 e il 2024 si osserva una progressiva esternalizzazione nel trasporto su strada, con uno spostamento della quota di servizi di trasporto, dal conto proprio al conto terzi, pari a 5,5 punti percentuali. La principale tipologia di merce trasportata su ferrovia è quella rientrante nel gruppo che include anche i container e le casse mobili, (55,8 milioni di tonnellate e 11,2 miliardi di tonnellate-chilometro) pari, rispettivamente, al 59% e al 49% del volume totale di merci trasportate su ferro.

I prodotti alimentari, bevande e tabacchi costituiscono il gruppo di prodotti maggiormente movimentato nella modalità stradale (156,9 milioni di tonnellate e 27,5 miliardi di tonnellate-chilometro, rispettivamente al 18% e al 14,1% del volume totale di merci trasportato su strada). Negli ultimi 10 anni (2014-2024) il trasporto di merci su strada ha realizzato una crescita dei volumi movimentati (+29,6%) pari ad oltre il doppio del trasporto ferroviario (+13,8%). Il trasporto intermodale ferroviario (trasporto combinato strada-ferro) ha assunto nel tempo un ruolo crescente, passando da una quota del volume complessivo di merci, espresso in tonnellate, del 45,8 % nel 2004 al 59,2% nel 2024.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).