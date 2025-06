Nel 2024 dai Btp Green 11,6 miliardi per la sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) - Le emissioni dei Btp Green nel 2024 hanno finanziato interventi per un valore complessivo di 11,6 miliardi di euro. A renderlo noto è il ministero dell’Economia e delle Finanze. Con questa somma sono stati realizzati progetti per l'efficienza energetica, ammodernamento sostenibile nel settore trasporti, azioni a tutela dell'ambiente e della diversità biologica, oltre a interventi di prevenzione e controllo dell'inquinamento. Inoltre sono stati finanziati progetti di economia circolare, ricerca in materia di sostenibilità ambientale e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. La principale voce di finanziamento è costituita dagli interventi effettuati nella categoria "trasporti", che rappresenta il 40,5% del totale, a circa 4,7 miliardi di euro. Le risorse sono state destinate principalmente al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, attraverso interventi di manutenzione e costruzione di nuove tratte. Circa 4,1 miliardi di euro sono andati a incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, mentre alla tutela dell'ambiente e della diversità biologica sono andati 1,1 miliardi di euro. gsl