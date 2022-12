ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi la raccolta celebrativa di Nek Filippo Neviani, “5030”, disponibile in formato digitale, cd e vinile.

All’interno dell’album è contenuto il nuovo singolo, attualmente in rotazione radiofonica, “La teoria del caos”, e 8 successi dell’artista riarrangiati per l’occasione che raccolgono i 30 anni di una carriera straordinaria e i suoi 50 anni di età.

Tra questi grandi brani, 3 vedono la partecipazione di amici e colleghi di Nek: “Fatti avanti amore” feat. Jovanotti (5030 version), “Dimmi cos’è” feat. Francesco Renga (5030 version), “Cuori in tempesta” feat. Giuliano Sangiorgi (5030 version).

-foto ufficio stampa Nek –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com