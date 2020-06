Il nuotatore maltese Neil Agius, 34 anni, ha completato la traversata a nuoto di 100 chilometri dalla Sicilia a Malta per la campagna Wave of Change Malta contro l’inquinamento dei mari.

Alle 9.15 di stamani Agius ha raggiunto le coste maltesi a San Giuliano di fronte a centinaia di persone che lo hanno accolto tra gli applausi. La nuotata è durata poco meno di 30 ore. Era partito da Pozzallo, Ragusa, nelle prime ore di ieri mattina. Ha nuotato senza sosta e senza assistenza. In nessun momento gli è stato nemmeno permesso di toccare le barche che lo accompagnavano. Agius ha spiegato che in nessun momento si è arreso nonostante a volte venisse sopraffatto dalle emozioni.

“Ero determinato a completare con successo questa sfida, con l’obiettivo di ispirare gli altri”, ha aggiunto.

(ITALPRESS/MNA).