Nei ristoranti McDonald’s sbarca la “Salvaeuro Wallet Dance”

MILANO (ITALPRESS) - Da Milano alla Calabria e alle isole, la "Salvaeuro Wallet Dance” si sta diffondendo lungo la penisola, da un McDonald's all'altro. Il primo flashmob è partito da Assago: all'ora di pranzo lo staff ha popolato la sala e coinvolto i clienti per seguire la musica e i clienti sono stati coinvolti nella divertente "Salvaeuro Wallet Dance”, ideata e guidata dal coreografo di fama internazionale Carlos Diaz Gandia, ambassador della campagna di McDonald's. f03/fsc/gtr (Video in collaborazione con McDonald's Italia)