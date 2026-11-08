ROMA (ITALPRESS) – Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) presentate all’Inail nei primi nove mesi, sono state 325.525, in aumento del 4,8% rispetto alle 310.726 del pari periodo 2025.

A settembre di quest’anno il numero delle denunce di infortuni sul lavoro ha segnato un +4,8% nella gestione Industria e servizi (dai 279.749 casi del 2025 ai 293.310 del 2026), un +0,1% in Agricoltura (da 17.825 a 17.843) e un +9,3% nel Conto Stato (da 13.152 a 14.372). L’aumento delle denunce di infortunio che emerge dal confronto tra il 2025 e il 2026 è legato sia alla componente femminile, che registra un +6,5% (da 99.202 a 105.637 casi), sia a quella maschile, con un +4,0% (da 211.524 a 219.888).

Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di settembre 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 589, 19 in più rispetto alle 570 registrate nel 2025. L’aumento ha riguardato la gestione Industria e servizi (da 485 a 497 denunce mortali) e l’Agricoltura (da 79 a 86), mentre il Conto Stato conferma sei decessi in entrambi i periodi.

Gli infortuni in itinere denunciati all’Inail entro il mese di settembre sono stati 75.966, in aumento del 6,1% rispetto ai 71.594 del 2025. Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entro il mese di settembre 2026 sono state 56.388, in aumento del 5,3% rispetto alle 53.563 dei primi nove mesi 2025.

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entro il mese di settembre 2026 sono state 56.388, in aumento del 5,3% rispetto alle 53.563 dei primi nove mesi 2025. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, quelle del sistema nervoso e dell’orecchio continuano a rappresentare, anche nei primi nove mesi 2026, le prime tre tipologie di malattie professionali denunciate, seguite dai tumori e dalle patologie del sistema respiratorio.

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